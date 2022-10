Rolhas de cortiça da M.A Silva passam a ser produzidas com energia renovável da Greenvolt

© Direitos Reservados

A Greenvolt anunciou esta sexta-feira que vai instalar 3 852 painéis solares fotovoltaicos nas unidades de produção da histórica fabricante de rolhas de cortiça M.A Silva, localizada em Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira (Aveiro).

A infraestrutura solar será desenvolvida e instalada pela Profit Energy, empresa do grupo Greenvolt, e "irá dotar a fabricante de rolhas de cortiça de uma capacidade de produção de 2.118 kWp (2 megawatt, MW)", de acordo com o comunicado enviado à redação.

De acordo com a Greenvolt, os painéis solares a instalar vão permitir à M.A Silva - conta já com 50 anos de atividade - maior capacidade de autoconsumo de energia, prevendo-se que as fábricas da produtora e exportadora de rolhas de cortiça consigam aceder, em média, a "2 884 megawatt-hora (MWh) por ano, suprindo uma parte substancial das necessidades energéticas da empresa, numa altura em que se assiste a preços extraordinariamente elevados no mercado".

Com esta aposta por parte da M.A Silva será, ainda, possível "evitar a emissão de 1 384 toneladas de CO2 [dióxido de carbono] por ano, a juntar aos milhares de toneladas que já são sequestrados anualmente pelo montado de sobro, de onde provém a matéria-prima de base do negócio" da fabricante.

Citado em comunicado, João Manso Neto, presidente executivo da Greenvolt, esta é uma das formas que as empresas têm para se "prepararem para um futuro mais verde". Na mesma linha, Pedro Lavareda de Carvalho, partner cofundador da Profit Energy, afirma que a solução escolhida pela M.A Silva "é a resposta óbvia para muitas [outras] empresas", porque permitirá "poupanças substanciais com os gastos energéticos".