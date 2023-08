Rolls-Royce passa de prejuizo a lucro de 1 424 milhões de euros no primeiro semestre. © AFP

A Rolls-Royce revelou esta quinta-feira que passou de um prejuízo homólogo de 1 550 milhões de libras esterlinas (1 801 milhões de euros) para 1 230 milhões de libras (1 424 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano.

Os lucros operacionais subjacentes, por sua vez, melhoraram para 673 milhões de libras esterlinas (780 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, face aos 125 milhões de libras (145 milhões de euros) no mesmo período do ano anterior, refere a empresa aeroespacial e de defesa britânica em comunicado, citado pela agência financeira Bloomberg.

A melhoria do resultado de exploração reflete o crescimento contínuo do mercado final e o enfoque na otimização comercial e na eficiência de custos em todo o grupo, adianta.

O lucro antes de impostos, por sua vez, foi de 1 420 milhões de libras esterlinas, em comparação com o prejuízo de 1 750 milhões de libras no ano anterior.

As receitas no período em análise aumentaram para 7 520 milhões de libras esterlinas, contra 5 600 milhões de libras em idêntico período do ano precedente.

A Rolls-Royce elevou recentemente a previsão sobre o lucro operacional subjacente para 1 200 milhões a 1 400 milhões de libras esterlinas no final deste ano, em comparação com a estimativa anterior que apontava para um valor entre 800 milhões e mil milhões de libras, segundo a Bloomberg.