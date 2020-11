Rombo no rent-a-car trava venda de carros

Carros estacionados junto à Sé de Braga. © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

A falta de turistas levou as empresas de rent-a-car a travar a renovação das frotas neste ano. O mercado automóvel, à conta deste rombo, tem sofrido quebras consecutivas. Outubro não foi exceção e ficou marcado pela descida de 13% na compra de carros novos, para 16 565 unidades. Os últimos dois meses não auguram grandes melhorias, no entender da ACAP - Associação Automóvel de Portugal.

"Este ano houve uma renovação muito menor da frota das empresas de aluguer de carros. Até agosto, registou-se uma quebra acumulada de 70%", indica ao Dinheiro Vivo o secretário-geral da ACAP, Helder Pedro. A descida na renovação dos automóveis foi o dobro da quebra nas vendas de carros, acima dos 35%.

No último mês, a Peugeot liderou a tabela, com 1661 matrículas, embora tenha registado uma diminuição de 9,4% na comparação com o mesmo mês de 2019. A Renault ficou no segundo lugar, com 1634 unidades (+0,6%), e a Mercedes colocou-se no terceiro posto, com 1557 carros (+9,6%).

O mercado de ligeiros de passageiros recuou 12,6%, para 13 679 unidades; nos ligeiros de mercadorias, a descida foi de 15,1%, para 2477 matrículas. Nos pesados, registou-se uma diminuição das vendas de 15%, para 409 registos.

Estes números já mostraram também os efeitos das restrições de circulação entre concelhos nos últimos dois dias de outubro. "Já estamos a sentir que há menos gente a deslocar-se aos concessionários e outros estabelecimentos."

Os dados de outubro também mostram que os portugueses procuram cada vez mais carros ligeiros que não sejam só a gasolina ou a gasóleo. Os modelos híbridos, elétricos e a GPL ficaram com mais de um quarto da fatia das vendas em outubro. Ou seja, no último mês, os automóveis a combustão tiveram uma quota de mercado de 73,2%: 39,4% para a gasolina e 33,8% para o gasóleo.

Nos veículos alternativos, os híbridos ganham cada vez mais destaque, sobretudo na combinação com uma bateria para extensão da autonomia (vulgo plug-in), com 10,5% das vendas em outubro. Os híbridos 'normais' têm 9,8%. O GPL representou 2,1% das vendas.

Os automóveis totalmente elétricos ficaram com 4,4% das vendas no último mês. Pelo quarto mês consecutivo, os veículos só com baterias tiveram mais vendas na comparação com 2019. A Renault vendeu 1079 unidades desde janeiro, mais nove do que a Tesla. A Nissan está no terceiro lugar, com 942 matrículas eletrificadas.

Ferrari e Bentley sobrevivem

No segmento do luxo, apenas Ferrari e Bentley estão a sobreviver ao ano da pandemia. A marca italiana até conseguiu vender mais carros no último mês (5) do que em igual período de 2019 (2). Nos primeiros 10 meses do ano, houve 22 compras de Ferrari e 19 aquisições para a Bentley, menos uma para cada marca na comparação com 2019.

Lamborghini, Maserati e Aston Martin sentem os efeitos da quebra do mercado. A Lamborghini vendeu 14 carros até outubro (19 em 2019), a Maserati registou 4 (16 em 2019) e a Aston Martin só matriculou duas unidades (6 em 2019).

Receios de fim de ano

Avizinha-se um novo estado de emergência para os últimos dois meses do ano. A ACAP "nem pode imaginar um encerramento dos concessionários", como aconteceu entre meados de março e o final de abril, e que levou estes espaços a estarem encerrados durante 45 dias.

Mesmo sem fecho dos stands, as perspetivas para novembro e dezembro são pessimistas. Antevê-se que o mercado nacional recue para os números de vendas de 2014. No último ano da troika em Portugal, foram matriculados 172 357 automóveis.