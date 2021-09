Ronaldo rende mais de 3 milhões de euros/hora em camisolas

Filas intermináveis em Old Trafford e uma certeza: pelo menos no Manchester United, a teoria de que os jogadores se pagam em camisolas vendidas torna-se realidade. Com os fãs enlouquecidos pelo regresso de Cristiano Ronaldo ao clube, em apenas 12 horas venderam-se camisolas suficientes com o número 7 para garantir ao clube um quarto do valor que vai pagar pelo jogador português.

Foram 38 milhões de euros em T-shirts de Ronaldo vendidas, a um preço unitário de 70 euros, dos quais o clube recebe 7%, sendo o restante valor distribuído entre a marca, patrocinadores, etc.

Considerando todas as parcelas do negócio de compra de CR7 (14 milhões de euros de fee+23 milhões em salários/ano ascendem a um custo total de 60 milhões de euros), explica o Price of Football, seriam preciso vender mais 12 milhões de camisolas para pagar o custo total.

United get 7% on a £60 shirt which works out at £4.20 per unit. The cost of Ronaldo is £12m transfer fee (minimum) plus wages of £20m a year. Total cost £52m over 2 years. The club would have to sell 12.4m additional shirts to pay for his recruitment. - PriceOfFootball (@KieranMaguire) September 4, 2021

O que será difícil em tempo útil... mas é uma realidade que o clube inglês já arrecadou dinheiro suficiente para pagar o valor prometido à Juventus pela saída do jogador português.

Desde que Ronaldo chegou ao ManUnited, o valor das ações do clube subiu 8%, para mais de 17 dólares o título, com a capitalização bolsista a ultrapassar os 2,8 mil milhões.