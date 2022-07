Round Hill Capital investe 200 milhões em residências estudantis em Portugal

Smart Studios foi comprada pela Round Hill © DR

A gestora de investimento imobiliário, Round Hill Capital, comprou a portuguesa Smart Studios, num investimento de 200 milhões de euros. Com esta aquisição, a empresa de origem norte-americana ganha a gestão de nove residências nos setores de residências de estudantes (PBSA) e co-living, com uma área total de 53 mil metros quadrados.

Em comunicado, a Round Hill afirma que esta aquisição é a maior transação PBSA e co-living em Portugal este ano. O negócio vai adicionar 2013 camas à sua carteira europeia de residências para estudantes, uma vez que a empresa - numa joint venture com a CPP Investments - já gere cinco mil camas, em menos de um ano. A estas unidades juntam-se agora as que pertenciam à Smart Studios.

As residências portuguesas estão, na sua maioria, localizadas na Área Metropolitana de Lisboa (88%) e no Porto (12%). As primeiras 900 camas estão distribuídas por cinco edifícios que, segundo a Round Hill, devem estar prontos a acolher estudantes ainda durante este ano. A entrega dos restantes quatro imóveis está prevista até 2025.

A empresa garante que "este novo investimento destina-se a melhorar tanto a disponibilidade como a qualidade do alojamento dos estudantes para responder a esta procura crescente", dado o número crescente de estudantes (nacionais e estrangeiros) que Portugal regista. Atualmente, existe um forte desequilíbrio entre a oferta e a procura de alojamentos estudantis, refere.

João Pita, head of Portugal da Round Hill Capital, comentou: "Este investimento marca a expansão da joint-venture RHESA em Portugal, consolidando a nossa presença no sul da Europa com a aquisição de mais de 2.000 camas. O mercado imobiliário português continua a apresentar oportunidades de investimento atrativas e a aquisição da Smart Studios representa uma das nossas principais transações este ano, reforçando assim as nossas ambições no País e no segmento. A aquisição proporcionará instalações de alta qualidade a preços acessíveis para atender às necessidades dos nossos inquilinos, oferecendo um vasto leque de soluções, num mercado ainda subdimensionado".