Rovensa integra Cosmocel e eleva receitas em 80% para 650 milhões de euros

Eric van Innis, CEO da Rovensa © DR

A Rovensa, empresa ibérica que opera no mercado internacional em soluções para uma agricultura sustentável e que é uma das grandes exportadoras e empregadora do distrito de Setúbal (designada anteriormente por Sapec Agrio Business), anunciou esta quinta-feira a integração da Cosmocel, multinacional mexicana que produz produtos especializados para a agricultura. Com esta integração, a Rovensa eleva as suas receitas para mais de 650 milhões de euros, o que significa um crescimento superior a 80% face aos atuais 360 milhões.

No entanto, e como esclarece a Rovensa em comunicado, a conclusão deste processo, cujos valores envolvidos não foram divulgados, está ainda sujeita à aprovação das autoridades da concorrência.

Segundo a empresa, esta é uma integração estratégica que "posiciona a Rovensa como líder mundial em bio-soluções para a agricultura sustentável e está perfeitamente alinhada com a sua estratégia de oferecer aos distribuidores e agricultores soluções inovadoras".

Com esta integração, a Cosmocel vai abrir portas de outros mercados à Rovensa, uma vez que tem clientes distribuídos por mais de 50 países na América do Norte, América Latina, Europa, Médio Oriente e África do Sul. Ao todo, a Cosmocel emprega mais de 700 pessoas, possui três centros fabris de última geração, 11 escritórios e 26 armazéns.

A administração da Cosmocel acredita que a integração será vantajosa para a sua marca. "Desde o início das negociações, a Rovensa sempre demonstrou claramente o seu empenho e intenção de preservar a nossa cultura e o nosso pessoal, o que indiscutivelmente nos permitirá, juntamente com outras empresas do grupo Rovensa, prosseguir num caminho que nos levará a mais e melhores soluções para uma agricultura sustentável", declara a administração.

Do lado da Rovensa, o seu CEO Eric van Innis, afirma a satisfação pela integração que "vem reafirmar as nossas ambições de crescimento no mercado internacional de bio-soluções e o nosso forte compromisso para com a agricultura sustentável". O responsável refere ainda a determinação da empresa que lidera de criar um forte impacto na agricultura sustentável, que tem "como derradeiro objetivo alimentar o planeta, garantindo assim equidade e saúde".

Fundada em 1926 como Sapec (uma sociedade de capitais belgas criada para explorar as pirites alentejanas das minas do Lousal, para produzir ácido sulfúrico e superfosfatos na sua fábrica de Setúbal), hoje o Grupo Rovensa, denominação adquirida em setembro de 2019, afirma-se líder global de soluções sustentáveis para a agricultura. Emprega mais de 2000 trabalhadores em 30 países e vende em 80.