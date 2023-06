Rows lança ferramenta de analise automática de tabelas com base em inteligência artificial

Fundadores da Rows. © DR

Depois de lançar em janeiro a primeira integração com a OpenAI - adiantando-se aos gigantes tecnológicos Google e Microsoft -, a startup portuguesa Rows apresenta o AI Analyst, uma ferramenta que permite extrair automaticamente conclusões relavantes de folhas de cálculo, levando a análise de dados a outro nível.

O AI Analyst utiliza a tecnologia da OpenAI, um dos modelos de Inteligência Artificial mais avançados do mundo, para remover a complexidade associada à utilização das folhas de cálculo, retirando da equação a necessidade de conhecimentos avançados de código ou de spreadsheets.

A solução pretende ser mais simples e rápida e não requer a introdução de quaisquer fórmulas ou comandos, nem a criação de uma conta na OpenAI, contrariamente ao que acontece com ferramentas do mesmo tipo oferecidas pela concorrência.

Daqui para a frente, a utilização de folhas de cálculo para análise de dados torna-se mais simples, podendo os utilizadores resumir e apresentar as principais conclusões retiradas de um conjunto de dados, analisar tendências, descobrir questões relevantes e elaborar relatórios com base em análises mais aprofundadas.

No fundo, o AI Analyst é um "colega de trabalho virtual" que também pretende ajudar a aumentar os níveis de produtividade, uma vez que a análise de dados ainda representa uma parte significativa do trabalho efetuado nas folhas de cálculo, "exigindo ainda demasiado tempo e esforço", realça Humberto Ayres Pereira, CEO e fundador da Rows.

"Muitas pessoas não estão capacitadas para a análise de dados e, consequentemente, passam ao lado de informações e tendências cruciais", explica o responsável da empresa, sublinhando que automatizar estes processos e gerar estas informações automaticamente é "o próximo passo em direção ao futuro das spreadsheets".

A Rows foi fundada em 2016 e conta com uma equipa de 35 colaboradores nos seus escritórios no Porto e em Berlim. Posiciona-se como concorrente de grandes soluções como o Excel e o Google Sheets, apresentando soluções de folhas de cálculo com funcionalidades avançadas, automatização e formas de trabalho colaborativo.