RTP quer novos conteúdos de produtores independentes. Abriu consulta

RTP - Rádio e Televisão de Portugal

A RTP quer reforçar os conteúdos audiovisuais de produtores independentes e abriu uma consulta. Série de ficção, telefilme, documentário, animação e magazine são alguns dos formatos que poderão ser financiados pela estação pública.

A consulta "enquadra-se nos objetivos estratégicos da RTP, enquanto concessionária do serviço público de televisão, e que visa fortalecer o apoio à produção nacional de audiovisuais", informa a estação. E visa cumprir com dois objetivos. "Analisar e selecionar os projetos que poderão vir a ser desenvolvidos com a participação no financiamento da produção pela RTP, em função da sua qualidade e inovação e das necessidades de programação dos seus serviços de programas", diz a empresa.

Saiba mais sobre o regulamento e como se candidatar aqui

Mas também "analisar e selecionar os projetos que os Produtores Independentes de Obras Audiovisuais pretendam submeter ao Programa de Apoio ao Audiovisual e Multimédia do Instituto do Cinema e Audiovisual, IP, e relativamente aos quais poderá verificar-se a participação da RTP no financiamento da produção".

Os produtores terão até 27 de maio para submeter a sua candidatura. A estação procura formatos originais em diversas áreas, tais como: série de ficção, telefilme, documentário, animação e magazine.