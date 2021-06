Rugby: Santander é patrocinador oficial dos Lobos e dá nome à Taça

O presidente da Federação Portuguesa de Rugby, Carlos Amado da Silva, e o CEO do Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida. © DR

Uma parceria para três anos que põe o Banco Santander como patrocinador oficial dos Lobos - desde a Seleção Nacional de Rugby XV à Seleção Nacional de Sevens, Seleção Nacional Feminina XV e Seleção Feminina Nacional de Sevens - e faz nascer a Taça de Portugal Santander.

O CEO do Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida, assinou hoje um protocolo de parceria com o presidente da Federação Portuguesa de Rugby, Carlos Amado da Silva, que dá vida a uma aliança em que banco e instituição desportiva se comprometem, "entre outras ações conjuntas de apoio às Seleções Nacionais de Rugby, a desenvolver várias iniciativas de responsabilidade social".

"É um patrocínio que nos enche de orgulho porque tem tudo que ver com os valores essenciais que o Santander defende, são valores que devem sempre predominar, para além dos resultados finais, no jogo como na vida, ou na atividade bancária", justifica o CEO da instituição financeira, enaltecendo o fair play e a honestidade que dominam uma modalidade "em que respeito pelos companheiros de equipa, adversários, árbitros e pessoas envolvidas no jogo são fundamentais". "Integridade, respeito, solidariedade, diversidade, paixão, coragem, excelência, educação e trabalho em equipa são valores do rugby que partilhamos no Santander."

Também Carlos Amado da Silva destaca a importância desta parceria com uma instituição que "reflete" os valores do rugby e que acredita que vai ajudar a promover o rugby português.

O protocolo prevê a presença na frente da "camisola de jogo das Seleções Nacionais Seniores (patrocinador oficial), Feminina, Sub18, Sub20 e vestuário de passeio, assim como na camisola da seleção de Sevens masculina" durante os próximos tempos e os envolvidos acreditam que poderá vir a ter um "impacto positivo no apuramento" da Seleção para o Mundial de 2023, em França.

"O Santander estará também presente nos campos, quando a Seleção principal e as restantes Seleções realizarem jogos em Portugal e, sempre que possível, também nos jogos lá fora", especifica o banco, que acredita que este apoio revela a sua preocupação com a vertente social de apoio à comunidade, na inclusão dos mais jovens, com o desporto a resultar numa "ferramenta de educação e de desenvolvimento social".