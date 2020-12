"Este é um momento de definir rumos e fazer opções. As opções que tomarmos hoje vão moldar a retoma e o futuro do país por muito tempo." As palavras são do líder do grupo Super Bock, Rui Lopes Ferreira, que participou, de forma remota, no debate da conferência do 9.º aniversário do Dinheiro Vivo, a decorrer esta quarta-feira. O gestor entende que o turismo é um "bom ponto de partida" para recuperar o país mas que tem de ser conjugada com a reindustrialização e o aumento da produtividade.

"O turismo é um dos setores mais afetados diretamente pela pandemia, não só a hotelaria e a viagens como também a restauração. Temos o desafio de evitar o crescimento significativo do desemprego, como na crise de há 10 anos. É preciso comprar tempo", defendeu Rui Lopes Ferreira durante a sua intervenção na conferência, a decorrer na escola de negócios AESE, em Lisboa.

Mas a aposta no turismo "não invalida o caminho de que temos de fazer na reindustrialização do país". O líder do grupo Super Bock, contudo, alerta: "não conseguiremos reindustrializar o país se não evoluirmos a produtividade de forma significativa. Este indicador evoluiu a uma taxa de 1% por ano nos últimos anos, abaixo da média europeia. Até 2010, a evolução anual era de 4%."

A nível industrial, o país deve apostar, sobretudo, na produção de "bens transacionáveis" e "é preciso expor a economia portuguesa à competição internacional". As políticas do Estado devem também servir para "atrair investimento estrangeiro", de forma a promover novos projetos e "ultrapassar alguma escassez de capital".

Rui Lopes Ferreira falou ainda sobre um "drama regular" em Portugal: "fazemos planos fabulosos mas depois somos fracos na execução. Preferiria um plano menos bom mas com uma alta taxa de execução, em detrimento de planos fantásticos mas com execução fraca. Não temos cultura de medir os resultados das empresas".