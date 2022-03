Rui Miguel Nabeiro conta com Paulo Portas na lista à presidência da Câmara de Comércio

Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

O presidente executivo do grupo Delta, Rui Miguel Nabeiro, candidata-se à presidência da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCPI) com Paulo Portas, antigo vice-primeiro-ministro e líder do CDS-PP, e Nuno Pinto Magalhães, chairman da dona da Sagres, como vice-presidentes. A lista do empresário foi apresenta esta segunda-feira.

De acordo com uma nota enviada à redação, a lista de Rui Miguel Nabeiro conta como vogais os empresários Lidia Tarré (administradora da Gelpeixe), Mariana França Gouveia (sócia do escritório de advogados PLMJ), Pierre Debourdeau (managing partner do Eurogroup Consulting Portugal,) Nuno Fernandes Thomaz (Move Sports Organizações Desportivas), Miguel Pina Martins (fundador e CEO da Science4You) e Ricardo Alves (administrador da Riberalves).

Para a mesa da assembleia de associados, esta lista conta com o atual líder da CCIP, Bruno Bobone (do grupo Pinto Basto), enquanto Nuno Jonet, da Tabaqueira, que se candidata como vice-presidente e António Belmar da Costa, da Agepor, para a função de secretário.

A eleição aos órgãos sociais da CCIP decorre no dia 24 de março, a partir das 14h30, na sede da organização, na cidade do Porto. A lista de Rui Miguel Nabeiro, neto do fundador do Grupo Nabeiro, é a única que se apresenta a elições.

A CCIP é liderada há 18 anos por Bruno Bobone, que cedo fez saber que não se candidataria para o próximo mandato.