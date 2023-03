Rui Nabeiro é novo presidente da International Coffee Partners

O CEO do grupo Nabeiro - Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Março, 2023 • 17:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rui Miguel Nabeiro é o novo presidente da organização sem fins lucrativos International Coffee Partners (ICP), foi anunciado esta quarta-feira. O presidente executivo do Grupo Nabeiro - Delta Cafés sucede à sueca Kathrine Löfberg.

"As gerações mais jovens e as alterações climáticas são as prioridades da ICP. O nosso objetivo é dotar os mais jovens de ferramentas que lhes permitam explorar a agricultura e o café como pilares da sua subsistência", disse o novo presidente, citado em comunicado.

Por seu turno, Kathrine Löfberg, que por força da pandemia de covid-19 viu o seu mandato ser prolongado, explica que acompanhou desafios na segurança alimentar, transporte, disponibilidade de mão-de-obra e insumos nas regiões do projeto. "Apesar das adversidades vividas pelas famílias, que já se encontravam numa situação vulnerável, verificámos que as que participaram nos projetos da ICP foram capazes de reagir e mitigar os desafios colocados pela pandemia", declarou.

A ICP é uma organização sem fins lucrativos formada por empresas familiares europeias de café.