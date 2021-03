Rui Pêgo sai da direção de programas da RDP

Rui Pêgo © DR

Rui Pêgo está de saída da direção de programas da Antena 1, RDP África e RDP Internacional. O conselho de administração da RTP "aceitou o pedido de demissão". A decisão tem efeitos imediatos. Ricardo José Soares Matos Salvado, até aqui diretor adjunto da Antena 1, irá substituir o profissional interinamente no cargo.

"Dada a atual fase de transição da equipa de gestão da RTP, o Conselho de Administração decidiu nomear, interinamente, para substituir o atual diretor nas mesmas funções, Ricardo José Soares Matos Salvado, atualmente Diretor Adjunto da Antena 1, tendo já informado a ERC", informa a RTP.

Na semana passada foi conhecido que Nicolau Santos, até aqui presidente da Lusa, e Hugo Figueiredo, membro do conselho de administração, tinham sido convidados pelo Conselho Geral Independente (CGI), para apresentaram com um vogal responsável pela área financeira, a apresentar um Projeto Estratégico da empresa para os próximos três anos. Nicolau Santos vai assumir a presidência do conselho de administração em substituição de Gonçalo Reis, que sai depois de dois mandatos frente à estação pública, cargo que ocupava desde 2015.

"O Conselho de Administração compreende e aceita a decisão pessoal e agradece ao Rui Pêgo, pela qualidade, profissionalismo e empenho demonstrados ao longo dos últimos anos, nas diversas funções de direção desempenhadas nas antenas da rádio pública", diz ainda.

Rui Pêgo continuará na RTP e manter-se-á a colaborar editorialmente com a Antena 1.