Rui Unas atira-se aos hambúrgueres e entra Like a Lord Burgers na Uber Eats

Conhecido pelo humor e pelos seus papéis em novelas nacionais Rui Unas entra agora na restauração com o lançamento de Like a Lord Burguers no Uber Eats. É o primeiro projeto do Web Kitchen Labs, fundado por Paulo Silver, membro do movimento "Sobreviver a Pão e Água", Gonçalo Fernandes do Grupo Fullest e Mariana Figueiredo, da agência Marypapaya.

"Cada um dos Like a Lord Burgers é uma singular e excitante experiência de sabores associada a um momento do meu percurso profissional... Mas esqueçam isso, provem e percebam que cada Like a Lord burger é do caraças!", diz Rui Unas, citado em nota de imprensa.

Os nomes dos hambúrgueres representam todo o universo do humorista. Resultado? Um menu com os hambúrgueres Maluco Beleza, Cabaret da Coxa ou Bombunas - com extra carne, pensado para os mais fortes -, e até um hambúrguer em homenagem à sua esposa, o Miss Panamá, no menu juntamente com loaded fries e brownies com bacon. Produtos desenvolvidos em conjunto com os chefs da Web Kitchen Labs. Receitas tipicamente americanas acompanhadas a Bud, a cerveja oficial de Like a Lord Burgers.

Like a Lord Burgers by Rui Unas está disponível em exclusivo para entregas através do Uber Eats. Nesta primeira fase,o o conceito está disponível em Lisboa, na Av. Marginal, no Estoril, em Carcavelos, na Av. Visconde Valmor e em Odivelas, e também no Porto, na Rua da Picaria.

O projeto é o primeiro a sair da Web Kitchen Labs - "um laboratório de conceitos de restauração com marcas próprias e marcas alicerçadas em Influencer Brands & Marketing, e que utiliza uma rede de restaurantes já existentes para confecionar e entregar receitas fechadas" - fundado por Paulo Silver, membro do movimento "Sobreviver a Pão e Água", Gonçalo Fernandes do Grupo Fullest e Mariana Figueiredo, da agência Marypapaya.

"Para fazerem parte do projeto, os restaurantes passam por um processo de candidatura e, após análise, recebem formação bem como todas as matérias-primas necessárias, de ingredientes a embalagens", informa nota enviada às redações.

"O projeto vai permitir que os restaurantes associados possam sentir um aumento significativo na sua faturação, sem custos adicionais, uma vez que estes serão suportados pela Web Kitchen Labs. Com o objetivo de garantir um apoio à restauração responsável e sustentável, o processo promete ser gradual numa primeira fase, permitindo que novas candidaturas vão chegando", diz ainda.

A Web Kitchen Labs tem o Recheio MasterChef como parceiro para o fornecimento de ingredientes aos restaurantes aderentes.

Esta iniciativa de rede de restaurantes virtuais em Portugal tem um "plano ambicioso" de lançamento de outros novos conceitos ainda este ano.