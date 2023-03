Rumos Consulting quer contratar 80 colaboradores

Dinheiro Vivo 13 Março, 2023 • 13:47 Partilhar este artigo Facebook

A Rumos Consulting quer contratar, no decorrer e até ao final deste ano, mais 80 colaboradores. As áreas de Software Development, Data Analytics & AI, Project Management, Cloud Engineer e Networking & Cybersecurity são as que irão integrar estes novos profissionais, que irão juntar-se aos 220 que já trabalham com a consultora tecnológica.

Conforme explica a Rumos Consulting, em comunicado, algumas destas oportunidades serão em regime de trabalho híbrido e outras em formato completamento remoto, "dando a flexibilidade a mobilidade que são hoje tão valorizadas por muitos dos profissionais de TI".

Como diz Ana Dias, a Human Resources Manager da Rumos Consulting, "estes profissionais terão a oportunidade de integrar projetos desafiante da Rumos Consulting e da nossa carteira de clientes, nos mais diversos setores de atuação na área das tecnologias de informação, tendo, entre outros benefícios, acesso a formação certificada pelos principais fabricantes de TI".

A empresa já está a proceder ao recrutamento e todas as informações sobre este processo podem ser consultadas no Portal de Emprego da Rumos Consulting.