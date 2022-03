Ryanair afasta aumento dos preços nas viagens

© DR

A Ryanair não vai aumentar os preços das viagens em consequência da escalada do petróleo e da da subida do jet fuel. A garantia foi dada esta terça-feira , 22, pela companhia low-cost que assegura que não irá aplicar sobretaxas de combustível.

"Contrariamente à TAP, a Ryanair cobriu quase 80% das suas necessidades de combustível até março de 2023 e assim garante que continuará a repercutir as tarifas mais baixas de/para os seus seis aeroportos em Portugal, com uma garantia de zero sobretaxas de combustível para o Verão 2022", atesta em comunicado.

A transportadora aérea irlandesa aproveita a nota de imprensa para apontar o dedo à TAP, que recentemente anunciou que vai subir a taxa de combustível de forma a permanecer competitiva no mercado,

"Estas sobretaxas de combustível irão penalizar não só os cidadãos portugueses, como o turismo português. A TAP, que recebeu mais de 3 mil milhões de euros em auxílios estatais dos contribuintes portugueses e ainda bloqueou slots no aeroporto de Lisboa (que não pode e não vai utilizar este Verão), penaliza agora ainda mais os seus clientes com tarifas mais elevadas e sobretaxas desnecessárias de combustível", acusa a empresa liderada por Michael O"Leary.

Recorde-se que depois do anúncio da TAP também a easyjet descartou um aumento das tarifas justificando que o objetivo da low-cost britânica passa por estimular a procura e retomar os níveis de 2019.