Ryanair: ANA aguarda aval do governo para reduzir taxa de segurança nos aeroportos

A ANA está a aguardar luz verde do governo para a redução da taxa de segurança nos aeroportos nacionais dos atuais 3,54 euros para 1,80 euros. O CEO da empresa que gere estas infraestruturas no país está confiante de que esta medida trave a saída da Ryanair dos Açores.

"Esta redução, para ser aplicada, depende de um ato administrativo, uma portaria que ainda não foi concretizada. Estamos a trabalhar com o governo para que esta portaria seja implementada rapidamente. Este é o foco principal da problemática com a Ryanair", garantiu esta quinta-feira, 27, Thierry Ligonnière, após uma reunião com o governo regional dos Açores.

A Ryanair ameaçou deixar a operação na região já a partir de outubro, caso as taxas aeroportuárias aplicadas pela ANA não descessem e pediu, esta semana, a atuação do governo na matéria justificando que as atuais tarifas prejudicam "o turismo, o emprego e a conectividade".

Thierry Ligonnière rejeitou as acusações da low cost e garantiu que os valores aplicados pela ANA é competitivo. "Somos transparentes e objetivos em matéria de taxas. Em Ponta Delgada houve um aumento de 4,3% este ano. São as [taxas] mais baixas da rede de aeroportos nacionais e são muito competitivas. A melhor demonstração disso é que entre 2019 e 2022 houve muitas companhias concorrentes [da Ryanair] a desenvolver serviços em Ponta Delgada", defendeu.

O CEO da ANA destacou "a estratégia de negociação mais agressiva [da Ryanair], com ameaças de saída para conseguir subsídios ou a redação das taxas aeroportuárias". Contudo, admitiu, sobre a taxa de segurança, que "a Ryanair tem razão".

Recorde-se que a ANAC emitiu, em junho, parecer favorável à descida de 46% da taxa de segurança para 1,80 mas o governo ainda não publicou o diploma com a alteração, pelo que esta nova tarifa ainda não está em vigor.

"Negociações estão no bom caminho", garante governo regional

Desde que a transportadora aérea de baixo-custo ameaçou deixar de voar para os Açores que governo regional tem seguido conversações com a companhia com o objetivo de chegar a um entendimento.

A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas garantiu hoje, depois da reunião com o CEO da ANA; que "as negociações estão no bom caminho", admitindo "um desfecho favorável".

"O acordo com a Ryanair é tripartido entre a Ryanair, a Região Autónoma dos Açores e a ANA. Neste momento, do nosso lado, as questões estão muito bem encaminhadas mas há situações para resolver com a ANA e o acordo só estará fechado quando estiver resolvido com as três partes", garantiu Berta Cabral.

A governante sublinhou que existem "decisões que dependem do governo" apelando a que "haja desfecho favorável na publicação da portaria sobre a taxa de segurança".

Berta Cabral rejeitou ainda falar na possível atribuição de um subsídio à Ryanair para que esta mantenha a operação nos aeroportos do arquipélago.

Recentemente, a low cost admitiu, em entrevista ao Dinheiro Vivo, que a atribuição de um subsídio do governo regional seria uma das opções para a companhia permanecer nos Açores.

""Criar uma rota, para qualquer companhia aérea, é um investimento. Se uma região quer a conexão tem de aceitar partilhar o risco e tem de ajudar a companhia. Subsidiar uma rota é uma partilha de risco", defendeu a a country manager da Ryanair para Portugal e Espanha. Elena Cabrera.

Recorde-se que desde 2015, ano em que começou a voar para o arquipélago, a irlandesa já recebeu mais de 1,5 milhões de euros.