Ryanair abre nova base no aeroporto da Madeira em 2022 e investe 178 milhões de euros

Eddie Wilson, CEO da Ryanair © Direitos Reservados

A Ryanair anunciou a abertura da sua quinta base em Portugal, no Aeroporto da Madeira. O investimento, de 200 milhões de dólares (cerca de 178 milhões de euros), contempla duas aeronaves e a criação de 60 novos postos de trabalho. A companhia low-cost vai assegurar "mais de 40 voos semanais", de e para a Madeira, com o lançamento, já no verão de 2022, de 10 novas rotas, que ligarão o arquipélago ao continente e a seis outros países europeus. O objetivo é "posicionar a região enquanto destino turístico líder".

Bruxelas, Dublin, Londres Stansted, Manchester, Marselha, Milão Bergamo, Nuremberga e Paris Beauvais são as novas rotas, as que se juntam os voos para Lisboa e Porto. "Para celebrar a abertura da nova base", a Ryanair vai lançar uma campanha com tarifas a partir de 29,99 euros para o próximo verão, tarifas essas que estão disponíveis até quinta-feira, dia 25 de novembro.

No comunicado, o CEO da Ryanair refere que o investimento, "não só impulsionará a economia de Portugal, ao contribuir para o crescimento do turismo regional", como criará 60 novos postos de trabalho diretos na região e mais de 400 postos indiretos.

Mas Eddie Wilson não perder a oportunidade para criticar o Governo e a ajuda à TAP. "Numa altura em que é possível verificar outras companhias aéreas a reduzirem as suas frotas e a fecharem bases, estamos felizes por continuar a investir tanto nas nossas equipas, como nos aeroportos em Portugal. Incentivamos o Governo Português a fazer o mesmo, com a abertura do novo aeroporto Lisboa-Montijo, eliminando o imposto de aviação inoportuno (que é um imposto directo sobre o turismo) e introduzindo um esquema de recuperação de tráfego não discriminatório. Tudo isto poderia ser facilmente financiado com os 3,2 mil milhões de euros de ajuda estatal desperdiçada, concedida à TAP, a pequena companhia aérea "zombie", pelo Governo português", pode ler-se no comunicado.

Garante a Ryanair que, no próximo verão, irá operar 160 rotas em Portugal, "mais do dobro da TAP", para 15 países.