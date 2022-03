Ryanair cancela 19 rotas em Lisboa e despede 150 trabalhadores

Michael O'Leary, CEO da Ryanair, diz que a Ryanair foi "forçada" a cancelar 19 rotas e a despedir 150 funcionários por a TAP não libertar os slots que não pode usar.

A ameaça tem vindo a subir de tom e avisos não faltaram. A Ryanair avançou mesmo com o cancelamento de 19 rotas em Lisboa para o Verão, num prejuízo que, de acordo com a companhia irlandesa, irá eliminar 150 empregos, cancelar cinco mil voos, afetar 900 mil passageiros e resultar na perda de 250 milhões de euros em receitas turísticas para a capital portuguesa.

"Os cancelamentos irão reduzir as opções de viagem para todos os visitantes, bem como a perda de 150 empregos bem pagos na área da aviação, em Lisboa", informa a Ryanair num comunicado enviado esta terça-feira, 08.

A transportadora aérea low-cost aponta o dedo à TAP pelo bloqueio de slots. "Esta ação deve-se ao facto da TAP continuar a bloquear slots no aeroporto de Lisboa, dos quais não pode nem irá utilizar neste Verão", acusa.

"Enquanto a Ryanair continua a contribuir para o crescimento e investimento em Portugal, a TAP recebeu 3 mil milhões de euros em auxílios estatais, reduziu a sua frota em 20%, terminou com milhares de postos de trabalho e ainda libertou apenas menos de 5% dos seus slots em Lisboa, bloqueando assim o crescimento de outras companhias aéreas", lamenta na mesma nota de imprensa.

Michael O'Leary tinha já pedido ao primeiro-ministro, António Costa, para que a TAP libertasse os slots no aeroporto Humberto Delgado ainda antes do Verão e não no período de inverno, conforme está estipulado no plano de reestruturação da TAP, aprovado pela Comissão Europeia.

"Os nossos últimos esforços para pedir ajuda ao primeiro-ministro António Costa resultaram num total de 0 respostas", revela o CEO da Ryanair que tinha solicitado uma decisão até ao final do passado mês de fevereiro.

O responsável volta a acusar a TAP de bloquear o crescimento de outras companhias aéreas na capital portuguesa e de prejudicar a economia nacional. "A perda destas 19 rotas e 5000 voos este verão irá impactar a recuperação pós-COVID em Lisboa, pelo que a cidade irá ficar para trás, comparativamente a outras capitais da Europeias", aponta.

A companhia irlandesa garante que as rotas serão repostas no próximo mês de outubro, para a programação de Inverno "uma vez que possui slots suficientes no Inverno para estes voos", garante.

Companhia promete reembolsos

Agadir, Alghero, Alicante, Bari, Billund, Birmingham, Bournemouth, Baden-Baden, Lanzarote, Madrid, Malta, Memmingen, Oujda, Palermo, Perpignan, Poitiers, Tenerife, Wroclaw, Zaragoza são as rotas canceladas pela transportadora low-cost em Lisboa, que promete o reembolso dos bilhetes aos passageiros afetados.

"Todos os passageiros afetados por estes cancelamentos irão receber notificações no email até ao final desta semana, com a possibilidade de reembolso ou voos alternativos de/para Lisboa para o Verão 2022", assegura.