Ryanair coloca mais três aviões em Lisboa num investimento de 300 milhões

A Ryanair acaba de anunciar um investimento de 300 milhões de dólares no Aeroporto de Lisboa, onde irá alocar mais três aeronaves a partir de novembro, como parte da sua programação de Inverno 2021.

Com esta ampliação, a Ryanair operará 50 rotas e mais de 250 voos semanais desde Lisboa, incluindo 22 novas rotas para destinos em Itália, Marrocos, França, Espanha, Polónia, Reino Unido, Dinamarca, Alemanha, entre outros, avança a companhia em comunicado. A Ryanair vai ainda programar 20 voos semanais adicionais em oito rotas da sua rede.

"Temos o prazer de anunciar os nossos planos de expansão para Lisboa este Inverno com mais três aeronaves no aeroporto, o que representa um investimento de 300 milhões de dólares, e 22 novas rotas para destinos fantásticos em Itália, Marrocos, França, Reino Unido, Espanha, Polónia, Dinamarca e a Alemanha", afirma no comunicado o diretor comercial da Ryanair, Jason McGuiness.

Para a transportadora low cost, "é agora imperativo que o Governo português apoie este investimento, acelerando o desenvolvimento das infraestruturas aeroportuárias de Lisboa (incluindo a abertura do Aeroporto do Montijo) e assegurando que a TAP não acumula faixas horárias de aterragem e descolagem em Lisboa que simplesmente não pode utilizar, devido à redução de 20% da sua frota".

Segundo aponta, este crescimento em Lisboa "apoiará a recuperação da economia e da indústria turística (criando 4.000 empregos indiretos na região) e melhorará a conectividade numa altura em que a TAP está a reduzir a sua rede de rotas, frota e trabalhadores".

No comunicado, Jason McGuiness sublinha que a Ryanair vai operar "mais rotas europeias de curta distância a partir de Lisboa do que qualquer outra companhia aérea neste Inverno, sendo um dos maiores investidores estrangeiros na economia portuguesa, criando emprego local e contribuindo anualmente com mais de 138 milhões de euros em impostos governamentais e taxas".