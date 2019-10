Ryanair com nova ligação da ilha açoriana da Terceira para Londres

A operadora aérea de baixo custo Ryanair vai passar a assegurar uma ligação semanal entre a ilha Terceira, nos Açores, e Londres, a partir de março de 2020, foi hoje anunciado.

A nova rota integra a operação de verão para Portugal, a ser anunciada em breve, sendo que o serviço da empresa já contempla também no arquipélago dos Açores uma ligação para Londres a partir de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, bem como para Manchester, também no Reino Unido.

Para assinalar o arranque da operação, a Ryanair lançou uma operação de venda de lugares a preços reduzidos na Europa para viagens a partir de agora e até finais de novembro, que devem ser adquiridas até 03 de outubro.

A operadora assegura ligações com os Açores desde março de 2015, altura em que foram liberalizadas as rotas entre o continente e a região autónoma.

Atualmente, além de ligações a partir de Ponta Delgada para Lisboa, Porto, Londres e Manchester, a companhia assegura voos a partir da Terceira com aquelas duas cidades portuguesas.

Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano, a nova frequência semanal de Londres para a ilha Terceira terá lugar de abril a outubro, e da operação de verão 2020 consta também uma segunda frequência de Londres para São Miguel, de junho a setembro, substituindo a anterior rota de Manchester para esta ilha.

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, citada pelo gabinete de imprensa do Governo dos Açores, manifestou hoje “grande satisfação” pelo anúncio da nova rota da Ryanair.

Marta Guerreiro recordou que se trata da “primeira rota de sempre do mercado britânico para esta ilha”.

“Tal como temos vindo a evidenciar, acreditamos que 2020 será um bom ano turístico na Terceira”, referiu.

Segundo a titular da pasta do Turismo, esta operação resulta de uma “estratégia de contínua comunicação e análise de oportunidades” que a região mantém com os principais operadores turísticos e companhias aéreas com interesse no destino Açores.

O mercado britânico, sublinhou, “é um dos nove mercados emissores definidos no Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo dos Açores, com uma grande margem de crescimento”.

“Os ingleses são reconhecidos como um dos povos com maior apetência para realizar viagens fora do seu país, o que, aliado à boa proximidade geográfica dos Açores, nos permite aferir um bom potencial de crescimento de fluxos deste mercado para a região”, considerou a governante.