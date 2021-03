Ryanair critica apoio à TAP: "Dar dinheiro a companhias aéreas é uma má ideia, é discriminatório e não ajuda a economia"

© Alberto PIZZOLI/AFP

Desde que em março de 2020, quando a pandemia de covid-19 chegou em força à Europa, que as companhias aéreas têm vindo a acumular perdas de milhões de euros. Os confinamentos ditaram que a maioria das aeronaves ficassem em terra, levando muitos governos a desembolsar apoios para algumas companhias aéreas. A TAP foi uma das empresas que recebeu uma ajuda de Estado, no valor de 1200 milhões de euros. A Ryanair há muito que é crítica dos apoios à transportadora e, nesta quinta-feira, o presidente executivo (CEO) da low-cost comparou a situação da TAP à das crianças a quem se dá doces e que voltam para pedir sempre mais.

"Acho que [no caso da TAP] Portugal vai ser o perdedor", começou por assinalar Eddie Wilson, CEO da Ryanair, em conferência de imprensa com jornalistas portugueses. O responsável defendeu que "não funciona" dar dinheiro a companhias aéreas à espera que estas voltem a ser viáveis e, acrescentou que "os contribuintes nunca vão reaver o dinheiro".

"É como dar doces aos teus filhos. Eles [depois] estão sempre a pedir mais. O que devia ter acontecido em Portugal, e para recuperar do covid-19, era darem um incentivo a todas as companhias aéreas, incluindo TAP, Ryanair e easyJet, que entregam passageiros. E colocarem um desconto nas taxas aeroportuárias. Isso teria efeitos sobre as pessoas que trabalham em hotéis, nos táxis, no turismo. Eles seriam os beneficiários. Mas, infelizmente, dar dinheiro a companhias aéreas é uma má ideia e é discriminatório e não ajuda a economia. É um desperdício de dinheiro. O dinheiro poderia ser usado para infraestruturas essenciais" como hospitais, sustentou ainda o líder da companhia aérea low-cost.

Ainda durante a conferência de imprensa, e questionado sobre o aeroporto que serve a região de Lisboa, o gestor notou que, um país como Portugal que é dependente do turismo "qualquer um que tenha estado no aeroporto de Lisboa, sabe que é preciso um novo". Considera que a decisão sobre a nova infraestrutura deveria "ser o mais rápido possível. Tenho ido a Portugal, com a Ryanair, ao longo dos últimos 15 anos, e o aeroporto" já era falado mas há sempre "uma desculpa".

Eddie Wilson reconhece que há sempre questões relacionadas como o impacto ambiental dos aeroportos, e que é necessário fazer os possíveis para mitigar esses efeitos, mas se Portugal pretender "concorrer ao nível europeu, é preciso ter infraestruturas aeroportuárias".

600 voos semanais

Com a chegada da primavera aos calendários civis, o verão para as companhias aéreas também está prestes a arrancar (o chamado verão IATA começa neste ano a 28 de março e prolonga-se até 30 de outubro) e a Ryanair anunciou que estima realizar cerca de 600 voos semanais. A programação da low-cost prevê um total 121 rotas a partir de aeroportos nacionais, no montante de 595 voos semanais.

Em conferência de imprensa, nesta quinta-feira, a transportadora aérea explicou que serão nomeadamente a partir do Porto mais de 55 rotas, com mais de 200 frequências diárias. Neste verão, e a partir de Faro estimam ter 36 rotas e estimam operar cerca de 200 voos semanais. A partir do Humberto Delgado, em Lisboa, serão 29 rotas e mais 160 voos semanais. Em relação a Ponta Delgada, vamos ter quatro rotas e mais de 20 voos semanais. E na ilha Terceira, duas rotas e seis frequências semanais".