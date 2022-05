Ryanair deixa cair uso de máscara nos voos mas em Portugal ainda é obrigatório

© DR

Depois de dois anos de pandemia, as regras de controlo sanitário começam a aliviar nas viagens. A Ryanair anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em voos dentro da União Europeia já a partir da próxima segunda-feira, 16. A partir dessa data, a utilização de máscaras faciais é opcional para os passageiros que embarquem na low-cost irlandesa. Contudo, a medida não se aplica ainda a todos os destinos.

Há ainda 15 países da União Europeia nos quais continua a ser obrigatório o uso de máscara nos transportes coletivos de passageiros, incluindo Portugal. À lista somam-se a Áustria, o Chipre, a República Checa, a Estónia, a França, a Alemanha, a Grécia, a Itália, a Letónia, a Lituânia, o Luxemburgo, Malta, a Holanda e Espanha.

A transportadora aérea apela a que "estes países flexibilizem as suas regras de máscaras nos próximos dias".

A medida surge no seguimento do anúncio da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) que recomendaram, esta quarta-feira, 11, o fim do uso obrigatório de máscaras nos aeroportos e voos europeus.

"A atualização do Protocolo Conjunto sobre Segurança Sanitária na Aviação tem em conta os últimos desenvolvimentos da pandemia, em particular os níveis de vacinação e a imunidade adquirida naturalmente e o levantamento das restrições num número crescente de países europeus", justificam as agências europeias.

Em Portugal a obrigatoriedade do uso de máscaras caiu a 22 de abril. No entanto, o governo decidiu manter duas exceções: nos transportes coletivos, que incluem transporte aéreo, táxi e TVDE, e nos locais frequentados por pessoas vulneráveis, como os lares, hospitais e centros de saúde.