Ryanair doa 10 mil euros de raspadinhas ao Refúgio Aboim Ascensão

A companhia áerea Rynair anuncia a doação de dez mil euros ao Refúgio Aboim Ascensão, uma das organizações de caridade que apoia. "A Ryanair orgulha-se se ser parceira do Refúgio Aboim Ascensão, através do seu programa de raspadinhas desde 2016 e, com o apoio dos seus generosos clientes, angariou, até à data, 125.000 euros para instituições de beneficência", diz a low-cost em comunicado.

A empresa diz que "o programa de raspadinhas da Ryanair tem-se revelado popular entre os seus clientes portugueses ao longo dos anos, oferecendo aos passageiros a oportunidade de ganharem prémios generosos, incluindo carros de luxo e prémios em dinheiro, bem como a oportunidade de ganharem 1 milhão de euros no evento anual 'Win a Mill' da Ryanair, realizado na sede da companhia aérea, em Dublin, Irlanda".

O programa de respadinhas da Ryanair para apoio a projetos sociais foi lançado em 2009, e já angariou 1,6 milhões de euros para instituições de caridade eurpeias.

Dara Brady, diretor de mda Ryanair, diz que a companhia vai "continuar o programa de raspadinhas e apoiar ainda mais instituições de caridade ao longo de 2022".

Carla Pargana, do Refúgio Aboim Ascenção, sublinha que "o primeiro dia, a Ryanair e o seu pessoal sempre se mostraram disponíveis para entender e apoiar o nosso trabalho de emergência infantil, com várias visitas às nossas crianças, ao longo de todos estes anos, desde 2016. Os nossos agradecimentos vão também para os passageiros que continuam a ajudar as crianças na aquisição das raspadinhas".