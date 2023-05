Ryanair e Repsol acordam fornecimento de combustível sustentável

© Adelino Meireles

A Ryanair e a Repsol assinaram esta quinta-feira um memorando de entendimento para o fornecimento de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) para os aeroportos da companhia aérea em Espanha e Portugal.

O acordo entre as duas empresas surge com o objetivo de alcançar as metas para as emissões zero da companhia aérea irlandesa e garante o fornecimento de 155 mil toneladas de SAF pela Repsol à Ryanair entre 2025 e 2030.

Este valor, o equivalente a 28 mil voos entre Dublin e Madrid, segundo a companhia aérea, vai permitir "evitar emitir cerca de 490 mil toneladas de dióxido de carbono".

"Embora o SAF seja um elemento essencial para a descarbonização da aviação, apenas representa uma pequena fração do total do combustível de aviação usado em todo o mundo", referem as duas empresas num comunicado conjunto.

A Ryanair pretende que este tipo de combustível represente 12,5% do total que utilizará em 2030 e quer alcançar a neutralidade de emissões em 2050.

"Alcançar estes objetivos requer métodos múltiplos de produção e, na Repsol, estamos a olhar para várias soluções", refere o presidente executivo da Ryanair, Eddie Wilson, citado no documento, onde explica que este acordo vai garantir cerca de 15% do objetivo mais próximo.

Já o responsável da Repsol Valero Marin, citado no comunicado, saudou o acordo com a Ryanair e defendeu a importância das soluções de combustível de aviação sustentável.

"O setor da aviação necessita de soluções como os SAF para sustentar o processo de descarbonização em vigor", afirmou, congratulando-se com a "consolidação" da posição da Repsol enquanto empresa "multienergética" com o objetivo de alcançar as emissões zero em 2050.