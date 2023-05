Ryanair encomenda 300 aviões à Boeing por cerca de 36 mil milhões

Michael O"Leary, CEO da Ryanair © José Carmo/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Maio, 2023 • 16:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A companhia aérea "low cost" Ryanair encomendou 300 aviões Boeing 737-MAX-10 à fabricante norte-americana Boeing, por um valor de aproximadamente 36 mil milhões de euros (40 mil milhões de dólares), adiantou a transportadora.

Num comunicado, a Ryanair disse que a encomenda, que inclui 150 aviões confirmados e 150 como opção, deverá ter a sua primeira entrega em 2027, sendo que o processo se prolonga até 2033.

Numa conferência de imprensa em Washington, em conjunto com a Boeing, o presidente do grupo Ryanair, Michael O'Leary, disse que a transportadora espera "converter todas as opções a seu tempo".

"Quando finalizado e sujeito a todas as opções, este negócio está avaliado em 40 mil milhões de dólares a preços correntes, sendo a maior encomenda alguma vez feita por uma empresa irlandesa" de bens de produção americana, disse a Ryanair.

O'Leary, por sua vez, destacou que a transportadora quer financiar esta operação com recurso a fundos próprios, recordando a subida das taxas de juro.

A Ryanair indicou ainda que, tendo em conta a escala da transação, será sujeita a aprovação pelos acionistas da transportadora, numa assembleia geral em 14 de setembro.

De acordo com a transportadora, o novo B737-MAX-10 terá 228 lugares (21% mais do que o B737NG) e as entregas faseadas entre 2027 e 2033 irão permitir à transportadora criar mais de 10 mil novos empregos para pilotos, tripulantes de cabine e engenheiros.

A Ryanair espera que 50% destas entregas substituam os mais antigos B737NG, realçando que isto permitirá que a transportadora continue a operar uma das frotas "mais jovens, eficientes em termos de combustível e ambientalmente sustentáveis da Europa".

A transportadora acredita que, em conjunto com o crescimento do volume de negócios, os novos aviões, com mais lugares, possam alargar a vantagem do custo por unidade da Ryanair "face aos seus competidores europeus".

"Esta nova encomenda permitirá à Ryanair um crescimento sustentado do tráfego e do turismo com tarifas mais baixas (e emissões mais baixas por voo) em todos os países europeus onde continua a liderar a recuperação do tráfego, do turismo e do emprego pós-covid", disse a companhia, citada na mesma nota.

A Ryanair quer aumentar os seus passageiros em 80% em cerca de uma década, para 300 milhões em março de 2034.