Ryanair: greve europeia pode avançar nas próximas semanas e inclui Portugal

Nas próximas semanas os aviões da Ryanair podem não levantar voo devido a uma greve europeia de tripulantes. A paralisação deverá afetar Portugal, Espanha, França e Bélgica. Os trabalhadores da transportadora irlandesa reivindicam melhores condições laborais e salariais e exigem uma resposta à empresa até junho. Caso esta não chegue, espera-se um verão com centenas de voos cancelados por toda a Europa.

As estruturas sindicais dos quatro países, incluindo o português Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), estiveram reunidas ontem, 19, em Bruxelas, de forma a definir a ação conjunta de protesto e elaborar uma carta que seguiu para a low-cost irlandesa.

"Os sindicatos que representam a tripulação de cabine da Ryanair não vão hesitar em avançar com uma ação europeia este verão e avançar com greves caso não haja uma resposta por parte da empresa", lê-se na missiva entregue à companhia liderada por Michael O'Leary e a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

No documento, os tripulantes pedem que a transportadora aérea cumpra as leis laborais de cada país. "A Ryanair insiste que a legislação europeia pode ser negociada. Os direitos básicos não podem ser negociados", adianta o documento.

No mesmo dia em que os representantes dos tripulantes se reuniram para alinhar reivindicações, a Ryanair foi condenada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia a pagar quatro milhões de euros de segurança social em Itália, avançou a Euronews. A decisão estipula que a companhia aérea tem de cumprir a legislação italiana.

"Apesar de todas as decisões judiciais contra a Ryanair em várias jurisdições, a empresa opta por ignorar as decisões com a conivência das autoridades locais e europeias", criticam os sindicatos que acusam os governos de não desafiar o modelo da Ryanair "deixando os trabalhadores indefesos".

Recorde-se que já em 2018 os pilotos e os tripulantes da Ryanair protagonizaram uma série de greves durante o verão que resultaram no cancelamento de centenas de voos, afetando milhares de passageiros.

Os sindicatos garantem que, desde essa altura, pouco mudou. "Quatro anos após a primeira ação, poucas coisas melhoraram e muitos dos problemas que existiam em 2018, continuam sem resolução", lamentam na carta escrita à administração.

Greves na easyJet podem avançar na mesma altura

O verão promete ser caótico nos aeroportos europeus se as ameaças dos trabalhadores das low-cost se cumprirem. Além da Ryanair, também os tripulantes da easyJet ameaçaram avançar com uma greve conjunta, conforme o Dinheiro Vivo já tinha avançado.

O desgaste dos trabalhadores por falta de tripulantes, as alterações de escalas, os erros nos pagamentos, a pressão da empresa devido às baixas por doença e fadiga e a falta de um sistema de antiguidade são alguns dos motivos do descontentamento dos tripulantes da transportadora britânica.

Os trabalhadores pediram à easyJet uma resposta até junho e, caso não haja negociações fechadas até essa data, as greves irão avançar.