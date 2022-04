Ryanair inaugura oficialmente base na Madeira

Dinheiro Vivo 14 Abril, 2022 • 14:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ryanair inaugurou, oficialmente, a sua nova base na Madeira - que se encontra em operação desde março - numa pequena cerimónia que teve lugar esta quinta-feira, 14, no Funchal.

A operação da low-cost na ilha conta com duas aeronaves, representando um investimento de 200 milhões de dólares e 60 novos empregos diretos a que se juntam 500 empregos indiretos na região, de acordo com as informações da transportadora irlandesa.

"A colaboração entre entidades públicas e privadas, nomeadamente com a ANA Aeroportos e as Regiões, tem garantido o funcionamento e o crescimento da operação das companhias aéreas com o objetivo de garantir maior conetividade, resiliência e diversificação de mercados. A aposta na pluralidade da oferta tem sido estrategicamente promovida, como tem sido prova o crescimento da Ryanair em Portugal, sendo atualmente a segunda maior companhia a operar no País, depois da TAP", salientou o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo

A Ryanair irá operar, a partir desta base, mais de 80 voos semanais no verão com 10 rotas, a partir de França, Irlanda, Itália e Reino Unido "de forma a impulsionar o turismo na Madeira e aumentar a conetividade doméstica em Portugal".

A companhia aérea lançou ainda uma campanha com tarifas a partir dos 19,99 euros para viagens entre abril e outubro, que devem ser reservadas até sábado, 16 de Abril.