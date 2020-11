Ryanair lança campanha de Black Friday: compre um, recebe outro

Ryanair, avioes, aviacao, low cost © DR

A companhia aérea low-cost Ryanair lançou uma campanha de Black Friday: "Compra um, recebe outro grátis". Esta campanha promocional está disponível em 1700 rotas e é válida para viagens entre 1 de dezembro de 2020 e 27 de março de 2021, de acordo com as informações da transportadora aérea em comunicado.

A campanha Black Friday da Ryanair está disponível até às 23.59h de sexta-feira (27 de novembro).

Dara Brady, director de Marketing e Digital da Ryanair, em comunicado nota que com esta campanha de Black Friday "os clientes da Ryanair podem reservar a sua viagem de regresso a casa no Natal ou a sua próxima escapadinha, recebendo um voo grátis com a compra de um voo. A promoção está disponível em 1700 rotas para viagens entre 1 de Dezembro de 2020 e 27 de Março de 2021. Para usufruir desta oferta especial, os clientes devem ser rápidos e reservar os seus lugares em Ryanair.com até às 23.59h de 27 de Novembro".

A concorrente easyJet também lançou uma campanha promocional Black Friday esta quarta-feira: 100 mil lugares à venda de e para Portugal. A campanha abrange viagens que se realizem entre 10 de dezembro e 30 de junho do próximo ano e a oferta é válida para bilhetes adquiridos entre 25 de novembro e 2 de dezembro, indica a empresa em comunicado.

"Na semana em que a easyJet Holidays comemora o seu primeiro aniversário, está a oferecer aos clientes, que parte do Reino Unido, 100 euros de desconto nas férias em reservas superiores a 1000 euros a partir de quarta-feira, utilizando o código promocional BF100 na área de pagamento do site easyJet Holidays", pode ler-se no comunicado.