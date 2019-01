Ryanair lança nova rota entre Lisboa e Lourdes

A companhia aérea Ryanair anunciou esta sexta-feira que vai ter uma nova rota que ligará Lisboa e Lourdes, em França, duas vezes por semana, a partir de abril.

“Este novo serviço será a trigésima rota que a Ryanair operará no aeroporto Humberto Delgado no próximo verão, sendo a quarta novidade que traremos à capital Portuguesa na próxima época estival, juntamente com outros destinos fantásticos como Bordéus, Clermont ou Edimburgo”, afirma Andreia Cunha, diretora de vendas e marketing para Portugal da Ryanair, citada em comunicado.

E, acrescenta: “Para celebrar, temos disponível uma promoção com lugares em toda a rede desde apenas 19,99 euros para viagens em abril e maio de 2019, que deverão ser reservados até à meia-noite de segunda-feira, dia 14″.

Recorde-se que, desde novembro, os passageiros que viajam pela Ryanair têm de pagar pela bagagem de cabine. A companhia aérea de baixo custo passou a cobrar oito euros por uma mala de 10 quilos (kg) e 25 euros por bagagem de porão (20 kg).