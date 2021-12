Ryanair nomeia dois novos representantes para Espanha e Portugal

Avião da Ryanair (Imagem de arquivo) © EPA/STRINGER

A Ryanair anunciou esta sexta-feira Elena Cabrera como country manager para todas as atividades de marketing, relações públicas e comunicação em Espanha e Portugal e David Simón Santiñán para o cargo de head of public affairs naqueles dois mercados.

Em comunicado, a companhia aérea de baixo custo destaca Portugal e Espanha como "dois mercados-chave para a Ryanair".

Natural de Espanha e fluente em português, Elena Cabrera é apresentada como tendo "mais de 10 anos de experiência na área da comunicação corporativa e relação com os media, tendo sido responsável por projetos ao nível do posicionamento estratégico de marcas em Espanha, Portugal e diferentes países da América Latina e do Norte de África".

Já David Simón Santiñán é "especialista nas áreas de 'public affairs' e assuntos governamentais", tendo ocupado posições de gestão em marcas como a Uber e a Delivery Hero".

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da Ryanair, Eddie Wilson, afirma: "Espanha e Portugal são dois mercados muito importantes para a Ryanair e, por essa razão, estamos muito felizes em receber a Elena e o David a bordo para que possam ajudar-nos a impulsionar a nossa posição estratégica tanto em Espanha, como em Portugal. Ambos possuem uma vasta experiência nas suas respetivas áreas, e desejamos a ambos o melhor para as suas novas funções".