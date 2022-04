Ryanair pede à CEO da TAP que explique "declarações ridículas" sobre as low-cost

O presidente da Ryanair, Michael O'Leary © MIGUEL A. LOPES/LUSA

Michael O"Leary, CEO da Ryanair, acusa a presidente executiva da TAP de ter proferido "declarações ridículas" sobre o impacto negativo das transportadoras low-cost na economia e pede esclarecimentos à gestora, acusando-a de "perceber menos de economia do que de gerir uma companhia rentável".

"Existe uma limitação de capacidade do aeroporto [de Lisboa] e o país beneficiaria com o aumento do gasto por passageiro. Para nós, claro que a pressão da concorrência ponto a ponto é maior com as companhias aéreas de baixo custo. Mas acho que não haver um aumento das low-cost poderá beneficiar a economia em geral.", disse Christine Ourmières-Widener ao Jornal de Negócios, esta terça-feira, 12.

Na entrevista, a CEO da TAP atesta que não escolheria uma companhia low-cost para ficar os slots da TAP, que estão agora em concurso no seguimento do plano de reestrutuação de que a empresa está a ser alvo por Bruxelas.

O"Leary não viu com bons olhos os argumentos de Ourmières e assegura que as baixas tarifas praticadas pela irlandesa estão a impulsionar o crescimento e a ajudar à recuperação pós-COVID no Porto, em Faro, no Funchal e em Ponta Delgada.

"A CEO da TAP parece acreditar que a economia portuguesa estaria melhor a desperdiçar três mil milhões de euros em auxílios estatais. (...) A Ryanair acredita que o reembolso de 300 euros a cada cidadão português teria sido um melhor uso do dinheiro dos contribuintes do que na companhia de tarifas altas que tem prejuízos de milhões", apontou o CEO da Ryanair, em comunicado.

Michael O"Leary disse ainda que iria oferecer à presidente-executiva da TAP um voo na Ryanair se "ela conseguir explicar de que forma é que as tarifas baixas podem prejudicar a economia ou Lisboa".

"A CEO da TAP deve explicar porque é que está a receber três mil milhões de euros em ajudas mas oferece ainda menos voos, tarifas mais altas e bloqueia slots na Portela, apenas para bloquear a concorrência e limitar a recuperação da economia portuguesa", acrescentou.