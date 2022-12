Ryanair quer salvar clientes da TAP com voos cancelados e lança bilhetes a 50 euros

© Alberto PIZZOLI/AFP

A Ryanair anunciou o lançamento de vários voos com tarifas a partir dos 49,99 euros para acomodar os passageiros afetados pela greve de tripulantes da TAP, nos próximos dias 8 e 9 de dezembro.

"Os cidadãos ou visitantes portugueses que reservaram voos da TAP, entretanto cancelados, podem viajar num dos voos de confiança de baixo custo da Ryanair", refere a companhia em comunicado.

"Enquanto os cancelamentos em massa da TAP arruínam os planos de viagem dos clientes, a Ryanair continua a operar uma programação completa, oferecendo tarifas baixas líderes do setor, confiança e atendimento ao cliente", adianta.

Na lista de rotas disponíveis, a Ryanair promove voos a partir de Lisboa para destinos como Londres, Bruxelas, Dublin, Madeira, Ponta Delgada, Veneza e Marselha. Já a partir do Porto é possível comprar bilhetes com as "tarifas de resgate" para o Luxemburgo, Londres ou Madeira.

Os tripulantes de cabina da TAP vão avançar com uma paralisação nas próximas quinta e sexta-feira, afetando 50 mil passageiros. A greve terá um prejuízo de oito milhões de euros para a transportadora portuguesa que anunciou o cancelamento de 360 dos 500 voos programados para estes dias. "Esta decisão terá um grande custo para a TAP, mas é a decisão certa para proteger os nossos passageiros", justificou recentemente a TAP.

O pré-aviso de greve foi aprovado em assembleia pelos tripulantes que integram o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) no início de novembro, devido ao descontentamento dos trabalhadores com a proposta apresentada pela companhia aérea para o novo Acordo de Empresa (AE). Os associados do SNPVAC irão reunir novamente amanhã, dia 06, de forma a procederem à derradeira votação sobre o protesto.

O presidente da estrutura sindical, Ricardo Penarroias, admitiu este domingo, 04, em entrevista à SIC; que é expectável que existam novas paraslisações já durante o próximo mês de janeiro.