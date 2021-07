Ryanair recruta tripulantes de cabine em Portugal

© EPA/STRINGER

A Ryanair está a recrutar para a área de tripulantes de cabine em Portugal. Em comunicado, a companhia aérea indica que está em curso uma "grande campanha de recrutamento para tripulantes de cabine para as suas bases portuguesas à medida que a companhia se recupera da pandemia da Covid-19".

Com quatro bases em Portugal (Lisboa, Porto, Faro e Ponta Delgada), a transportadora low-cost avança que "a tripulação será recrutada pela Cabin Crew International, empresa parceira da Ryanair em Portugal, e a formação terá lugar em centros de formação de última geração na Europa".

Mark Duffy, Deputy Director HR- Head of Talent de Ryanair, em comunicado, avança que: "Temos o prazer de anunciar o recrutamento de tripulantes de cabine para as suas bases portuguesas, bem como para outras bases da companhia na Europa e Reino Unido".

O responsável sustenta que este processo de recrutamento é "uma oportunidade fantástica que oferece aos candidatos a possibilidade de garantir as melhores posições no setor da aviação e na maior companhia aérea da Europa, na qual o trabalho árduo é reconhecido com rápidas oportunidades de desenvolvimento de carreira. A nossa tripulação de cabine usufrui de formação gratuita, remuneração elevada, os melhores rosters da indústria, além de excelentes oportunidades de desenvolvimento de carreira".

A companhia diz ainda que já começou a receber os primeiros aviões Boeing 737-8200 "Gamechanger", o que lhe vai permitir uma redução de custos, incluindo ao nível de combustível, mas também de ruído e emissões de CO2.