Ryanair reforça aposta em Faro e soma 30 rotas com preços a partir dos 25 euros

A Ryanair vai lançar quatro novas rotas a partir de Faro para Frankfurt, Luxemburgo, Madrid e Nuremberga já a partir do próximo dia 22 de outubro. No total, a programação de inverno da low-cost irlandesa, que se estende até 23 de março de 2023, soma 30 rotas de e para a cidade algarvia, que incluem destinos como Marselha, Milão, Londres ou Paris.

Esta é, segundo a transportadora aérea de baixo-custo, "a maior programação de Inverno de sempre para Faro". A empresa liderada por Michael O'Leary anuncia ainda uma campanha promocional com tarifas que começam nos 24,99 euros para voos comprados até ao próximo sábado, dia 8.

A Ryanair anunciou esta semana que transportou em setembro 10,6 milhões de passageiros, uma subida de 49%face ao mesmo mês de 2021. Recorde-se que a low-cost vai investir, em breve, 50 milhões de euros na abertura de dois novos centros de treino para pilotos e tripulantes. Um deles deverá nascer na Península Ibérica e em cima da mesa estão como hipóteses as cidades do Porto e de Madrid. A low-cost admite estar já em negociações com as autoridades da Invicta, rejeitando uma possível aposta em Lisboa, e o desempate com o país vizinho irá depender das condições oferecidas.