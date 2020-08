Ryanair sem temporários no inverno. Companhia estará a importar trabalhadores

A Ryanair vai estar sem trabalhadores temporários neste inverno. A companhia aérea irlandesa vai dispensar os serviços da parceira Crewlink devido à redução de rotas resultante da covid-19. Só que o sindicato de pessoal de voo (SNPVAC) alega que a empresa vai colmatar esta situação com a vinda para Portugal de trabalhadores de bases estrangeiras.

“Por causa da diminuição de rotas resultante da covid-19, informámos que não vamos precisar mais dos serviços da Crewlink neste inverno mas que vamos precisar deles noutros países”, adiantou, em entrevista por telefone ao Dinheiro Vivo, o diretor de recursos humanos da Ryanair, Darrell Hughes.

Este mesmo responsável disse na semana passada que a empresa estava a preparar “cortes selvagens” para os próximos meses em Portugal devido à pandemia – haverá uma redução de pelo menos 20% das rotas.

Nos últimos anos, a Crewlink tem sido a fornecedora de tripulantes temporários para a Ryanair. Só que o sindicato do sector alega que a empresa está a usar esta situação para fazer uma “limpeza de trabalhadores que lutaram por direitos”: “quase 90% dos tripulantes da Crewlink Portugal estava há 8/9 anos na empresa, como se fosse um falso recibo verde”, denuncia um dos membros da direção do SNPVAC, Ricardo Penarroias.

O sindicato também volta a acusar a empresa de propor a integração de trabalhadores da Crewlink na Ryanair em Portugal com um ordenado base de 588 euros – abaixo do salário mínimo nacional, de 635 euros – “e sem qualquer proteção social em caso de doença”.

O dirigente do SNPVAC denuncia ainda que a companhia aérea quer que os trabalhadores dispensem os créditos laborais anteriores a 2018, “e que correspondem, no total, a 5 milhões de euros”. Na Crewlink, os trabalhadores não tinham um salário base. Quem recusar a proposta de integração na Ryanair e a relocalização estará a ser despedido com justa causa, segundo o sindicato. Esta situação será levada aos tribunais.

A Ryanair dá uma versão diferente e acusa este sindicato de distorcer os factos: “no nível de entrada de carreira, o salário é de 1800 euros, mais do dobro do salário mínimo. Os tripulantes rêm um limite de 900 horas/voo por ano, uma média de 18 horas por semana”, argumenta Darrell Hughes.

Importação de tripulantes

A dispensa dos serviços da Crewlink não implica, contudo, uma redução da presença da Ryanair em Portugal, na perspetiva do sindicato. “Sabemos que vários colegas nossos no estrangeiro estão a procurar casa em Lisboa e no Porto porque estão a ser relocalizados para cá”, segundo Ricardo Penarroias.

Do lado da Ryanair, o responsável de recursos humanos lembra que há 400 pessoas ao serviço da companhia aérea em Portugal. Mais de um terço (150) são pilotos e estão protegidos de eventuais saídas devido a um contrato a quatro anos assinado com o sindicato dos pilotos (SPAC). Os irlandeses acusam, por isso, o SNPVAC de “não querer viver no mundo real”.

Esta informação surge no dia em que foi noticiada a tentativa de a Ryanair travar a injeção de 1,2 mil milhões de euros do Estado na TAP. A empresa irlandesa tem contestado as ajudas estatais a companhias aéreas um pouco por toda a Europa.