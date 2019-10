Ryanair sob suspeita do fisco

A sucursal da Ryanair em Portugal foi alvo de uma inspeção da Direção Geral das Finanças, que concluiu haver um conjunto de irregularidades nas contas da companhia aérea nos anos de 2014, 2015 e 2016.

A Autoridade Tributária e Aduaneira concluiu que em vez dos 17,6 milhões de euros de prejuízos que a low cost irlandesa declarou para os anos de 2014 a 2016, a Ryanair apresentava lucros de 1,5 milhões, avança o jornal Público na edição de hoje.

As contas em questão são as seguintes: em 2014, a Ryanair declarou um prejuízo de 2,8 milhões, mas o fisco contabilizou lucros de 52,4 mil euros; em 2015, a low cost apresenta prejuízos de 8,5 milhões e a AT diz serem 591,5 mil euros de lucros; por fim, em 2016, os prejuízos apresentados de 6,2 milhões são revertidos em lucros de 810,6 mil euros.

A inspeção, que decorreu ao longo de todo o ano de 2018, acabou por materializar-se em duas situações: correções de IVA e aplicação de métodos indiretos para contabilizar os lucros.

Ao longo da inspeção às contas, o fisco detetou indevidas deduções de IVA, falta de documentos que justificassem as vendas de bilhetes e de produtos a bordo dos aviões, irregularidades nas declarações do E-fatura, entre outras situações.