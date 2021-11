Ryanair: TAP deveria libertar cerca de 250 slots por semana

Aeroporto do Porto © Adelino Meireles

Michael O"Leary, CEO da Ryanair, defende que a TAP deveria libertar cerca de 250 slots por semana, no aeroporto de Lisboa.

"Achamos que a TAP devia libertar no mínimo 250 "slots" por semana [no aeroporto de Lisboa]", disse em conferência de imprensa, em Lisboa. Michael O"Leary acusou a TAP de bloquear estas faixas horárias - que permitem a descolagem e a aterragem - dado que apenas cancelam os voos com pouca antecedência, com apenas duas a três semanas, o que impede os concorrentes de as usarem.

O CEO da Ryanair defendeu ainda que no próximo ano a low-cost deverá ultrapassar a TAP como a primeira companhia aérea em Portugal, devendo transportar 12,5 milhões de passageiros, enquanto a TAP deverá transportar 11,5 milhões de pessoas.