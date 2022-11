Ryanair trava aumento das tarifas e lança voos a partir dos seis euros

Ryanair, avioes, aviacao, low cost © DR

O CEO da Ryanair, Michael O'Leary, anunciou recentemente a morte dos voos baratos, com preços inferiores a 10 euros, mas parece que o óbito teve os dias contados. A low-cost acaba de lançar uma campanha promocional para voos realizados durante o mês de janeiro com tarifas que iniciam nos seis euros, disponível para viagens de e para os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal.

No total, são 54 rotas que estão à venda para todos os destinos da companhia em Portugal, como são exemplos Marraquexe, Madrid, Paris, Londres ou Irlanda. A promoção relâmpago termina à meia-noite desta segunda-feira e é válida para viagens a realizar entre nove e 21 de janeiro de 2023.

No top dos voos mais mais baratos, disponíveis no site da Ryanair, estão a ligação entre Faro e Madrid e Porto/Bergerar (França) que arrancam nos 6,79 euros. Em Lisboa as tarifas iniciam nos 8,49 euros para Agadir, Barcelona ou Sevilha. Já a partir do Funchal é possível viajar para Londres, Marselha, Paris ou Bruxelas a partir dos 12,74 euros. Os preços variam conforme as datas escolhidas.

Depois de O'Leary ter dito admitido, em agosto, que a subida dos preços da energia iriam ditar o fim das tarifas mais baixas na companhia de baixo-custo, esclareceu: "Não vamos voltar a ver voos a custar 9,99 euros. O fim das tarifas baixas não está aqui. Nos próximos cinco ou seis anos a nossa tarifa média, que antes do covid era de 14 euros, pode subir para 15 ou 20 euros", disse num encontro com jornalistas em Dublin.

Contudo, nas últimas semanas, a Ryanair tem voltado a apostar em promoções relâmpago - com as vendas abertas durante um período curto de tempo - com tarifas a preços reduzidos. Esta segunda-feira a Ryanair inicia a Cyber Week, uma semana com descontos diários nas viagens no âmbito da Black Friday.