Ryanair vai basear mais quatro aviões no Porto e em Faro em investimento de 400 milhões de euros

© DR

O Porto e o Algarve são as duas grandes apostas da Ryanair no próximo verão em Portugal. A low cost irlandesa vai lançar 18 novas rotas a partir dos aeroportos de Faro e da Invicta, num investimento de 400 milhões de euros. O crescimento da operação irá permitir à companhia basear mais quatro aviões no país e criar 120 novos empregos.

No total, o Porto contará com 11 novas ligações a Bristol, Leeds (Reino Unido), Castellón (Espanha), Maastricht (Holanda), Nimes, Estrasburgo (França), Shannon (Irlanda), Estocolmo (Suécia), Trapani, Turim (Itália) e Breslávia (Polónia).

Já a sul, a Ryanair irá ligar Faro a Aarhus (Dinamarca), Belfast (Irlanda do Norte), Exeter (Inglaterra), Frankfurt Hahn (Alemanha), Roma Fiumicino (Itália) e Toulouse (França) Tanto as bases de Faro como do Porto contarão com mais dois boeing 737 a operar já na próxima época alta de forma a responder ao aumento da oferta.

Segundo o CEO da companhia, a expansão da operação em Portugal faz-se à boleia da redução das taxas aeroportuárias nestes dois aeroportos. Em conferência de imprensa online, Michael O'Leary saudou, esta quarta-feira, 21, a intervenção da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) em "forçar a ANA a reduzir as taxas no próximo ano". "Se as taxas nos aeroportos baixarem a Ryanair investe mais, cria mais empregos e gera mais dinheiro para a economia do país", reiterou o responsável.

De fora do plano de crescimento da transportadora para o verão de 2023 ficam Lisboa e as ilhas. O'Leary lamentou que a ANAC "não tenha conseguido convencer a ANA a baixar as taxas nestes aeroportos" e criticou a subida das taxas nestes três aeroportos que aumentaram 9% na Madeira, 7% nos Açores e 12% na capital. O CEO apontou ainda o dedo às taxas ambientais que considera serem "uma ameaça ao turismo em Portugal e que visam, injustamente, voos de curta distância, tendo sido recentemente proposta a inclusão das regiões ultraperiféricas da União Europeia, incluindo a Madeira, já em 2024"

"Se for aprovado, os turistas irão enfrentam custos mais elevados ao visitar a Madeira em relação a outros destinos de férias não europeus, o que significa que a ilha provavelmente perderá visitantes para destinos fora da UE, como Marrocos, Turquia e Jordânia, que estão isentos do pagamento deste imposto", alertou.