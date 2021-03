Ryanair vai lutar contra as ajudas de Estado "até às últimas instâncias"

© Alberto PIZZOLI/AFP

Dinheiro Vivo 12 Março, 2021 • 09:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ryanair garante que vai lutar "até às últimas instâncias" contra as ajudas de Estado concedidas a companhias aéreas nacionais europeias, como a TAP, Air France, ou Lufthansa. Eddie Wilson, presidente executivo da companhia aérea 'low-cost' irlandesa, disse, em entrevista ao jornal Público, que estas ajudas são anticoncorrenciais.

"Não temos problemas com os estímulos económicos ou com as ajudas, desde que sejam aplicadas de forma igual. E o que está a ser feito neste momento não beneficia os países", alertou.

O tribunal geral da UE já veio, por duas vezes, dar razão à Comissão Europeia (CE) nos dois primeiros processos que analisou após queixa da Ryanair contra as ajudas de Estado.

Questionado sobre se a Ryanair vai recorrer das decisões judiciais, Wilson respondeu: "Sim, vamos. Vamos até às últimas instâncias".

"Estamos a atravessar uma pandemia e há muitos estímulos para vários setores. E não temos nenhum problema com isso, mas desde que esses apoios sejam entregues às empresas de forma igual, e não porque uma empresa é de um determinado país, como França", salientou.

"Nós não queremos dinheiro só porque alguém já o recebeu. O que estamos a dizer é que, se há uma pandemia, e todo um setor precisa de recuperar, a ênfase devia estar na recuperação. No setor do transporte aéreo, essa recuperação mede-se pelo número de passageiros que vão ser transportados, por exemplo, para Portugal, em benefício da economia desse país, ajudando a criar empregos, a assegurar a conectividade e a apoiar o turismo", disse.

Wilson questionou: "se se pode ligar esses fatores às companhias áreas, sejam elas a Ryanair, a Easyjet, a Lufthansa, ou outra companhia aérea que traga pessoas para Portugal após a pandemia, apoiando-as, no curto prazo, a recuperar o seu negócio, com benefícios para o país, porque é que se há de desenhar um círculo à volta de uma única empresa, apenas porque é pintada com determinadas cores?"

Sobre as ajudas concedidas à TAP, o CEO da Ryanair avisa que "o problema não vai ficar resolvido no longo prazo". "Veja-se o caso da Alitalia, que já foi recapitalizada umas quatro vezes, ou a Olympic Airways, na Grécia", apontou. "Não acredito que alguma vez os portugueses recuperem o dinheiro que vai ser aplicado na TAP", frisou.

A tentativa da Ryanair de anular as ajudas de Estado a companhias nacionais já sofreu duas derrotas. O tribunal geral da UE deu razão à CE num processo que envolveu a França, sobre a moratória sobre o pagamento de taxas a transportadoras a "companhias aéreas titulares de uma licença francesa", como a Air France. Também ficou do lado da CE num outro processo que envolveu a Suécia, relativo a garantias estatais a transportadoras com licença sueca, como é o caso da SAS.

Mais casos serão conhecidos em breve, como o que envolve a TAP e o empréstimo, já efetuado, de 1200 milhões de euros por parte do Estado, que a transportadora de origem irlandesa quer anular, conta o Público.