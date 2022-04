Sabe o que é Doomscrolling? Pode estar a prejudicar a sua produtividade e saúde mental

Doomscrolling é o hábito de procurar online más notícias © Vasco Neves/Global Imagens

Sabia que a procura por notícias pessimistas online tem vindo a aumentar? E que esse hábito se chama Doomscrolling?

Segundo a agência consultora de Recursos Humanos Kelly Services, o Doomscrolling afeta profundamente os trabalhadores e a sua produtividade, mas tem um impacto profundamente negativo na sua saúde mental. "Deixa-os emocionalmente exaustos e até assoberbados, estados esses que acabam por se refletir na quantidade - e sobretudo qualidade - do trabalho", revela a empresa em comunicado.

Para ajudar os trabalhadores a escapar a esta tendência, a Kelly deixa algumas medidas que todos devemos adotar "para escapar à "síndrome" do scrolling infinito":

- Encontrar espaço em situações fora do seu controlo é essencial. É preciso perceber que muitas vezes não podemos fazer nada para alterar as situações que vemos descritas nas notícias. E, apesar de ser normal sentir várias emoções com as mesmas, temos de saber que apesar de sabermos o que se passa não temos como mudar as situações.

- Reprogramar o cérebro. Ou seja, evitar o eterno scroll e procurar novas atividades, que tenham um efeito positivo. Passear, ler, ver um filme. Mas fazer por não procurar as más notícias.

- Definir limites online. Não é obrigatório "desligar-se". Mas será muito mais benéfico definir tempos de utilização dos seus gadgets e para que possa envolver-se noutras atividades, deixando o cérebro "respirar".

Para Vanda Brito, diretora de Recursos Humanos da Kelly, "a saúde mental assume, aos dias de hoje, uma importância mais significativa que nunca e é inegável ver a sua relação com a dimensão e qualidade da nossa produtividade". "O bem-estar de cada trabalhador deve começar fora do trabalho, sendo as condições de trabalho um complemento a esse bem-estar", acrescenta.