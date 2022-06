SAD do Sporting marca AG extraordinária para fechar dossier VMOC

Frederico Varandas, presidente do Sporting © Global Imagens

A SAD do Sporting marcou na segunda-feira uma Assembleia Geral de acionistas e duas assembleias de titulares de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) para discutir a modificação das emissões de VMOC. O dossier das VMOC fica fechado na assembleia de 12 de julho.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting diz que as três reuniões vão servir para deliberar sobre a proposta de modificação dos termos e condições da emissões designadas por 'Valores Sporting 2010' e 'Valores Sporting 2014', "alterando as condições de vencimento antecipado por opção do titular dos VMOC" das duas emissões.

Em 11 de março, o Sporting tinha recomprado os 83.416.953 VMOC detidos pelo BCP, cada um por cerca de 17 cêntimos (0,168 euros), num total de 14,015 milhões de eurps.

O Sporting pagou 4,606 milhões pelos Valores Sporting 2010 (27.416.953 VMOC) e 9.408.771 milhões pelos Valores Sporting 2014 (56.000.000), que venciam em 26 e 16 de dezembro de 2016, respetivamente.

Em 4 de março, o clube leonino já tinha anunciado o negócio de compra e venda em que antecipou e assegurou a compra dos VMOC detidos pelo BCP, com valor nominal de 83,417 milhões de euros que venciam em dezembro de 2026.