SAD do Sporting também alvo de buscas

A SAD do Sporting está a ser alvo de buscas judiciais, relacionadas com a Holdimo, accionista da empresa, avançou O Jogo. As buscas têm por base possíveis crimes de branqueamento de capitais, de negócios entre 2011 e 2014 que estão sob investigação das autoridades e relacionados com a entrada da Holdimo no capital social da SAD leonina.

Na página oficial da Holdimo lê-se que as duas entidades "mantêm uma aliança estratégica desde 2011", sendo que a "Holdimo - investimentos e Participações, SA. detém, atualmente, 30% do Capital social da Sporting SAD".

"É uma participação qualificada que resulta de uma parceria iniciada em Junho de 2011. Com uma situação financeira particularmente difícil, em plena crise financeira, o Sporting solicitou apoio à Holdimo. Através do seu presidente, Dr. Álvaro Sobrinho, bisneto de Joaquim Madaleno, fundador do Sporting Clube de Portugal, a Holdimo respondeu presente e subscreveu um acordo de cooperação Financeira - Desportiva", diz ainda a empresa.

Benfica na mira das autoridades

Hoje também o Ministério Público, a Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária avançaram com uma operação de buscas devido aos negócios relacionados com os jogadores líbios Hamdou Elhouni, Mohamed Al-Gadi e o Muaid Salem Ali, que envolvem o Benfica e o Santa Clara, avançou a Sábado. Em causa, poderão estar crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, participação económica em negócio e recebimento indevido de vantagem.

A TVI divulgou também que o presidente Luís Filipe Vieira é um dos principais visados das operações que estão a decorrer, lideradas pelo juiz Carlos Alexandre, com base em suspeitas de crimes como corrupção desportiva. Outro dos suspeitos é Paulo Gonçalves, antigo braço direito de Vieira na SAD, que saiu quando foi acusado no processo "E-toupeira" mas continua a fazer negócios com o Benfica.