Sage lança plano de ajuda às PME no valor de um milhão de euros

A Sage, empresa que disponibiliza soluções de software de gestão na cloud, anuncia a disponibilização de um plano de ajuda para as pequenas e médias empresas portuguesas. Num panorama económico adverso, devido à crise da covid-19, a empresa avança que este plano de ajuda está avaliado “no valor de um milhão de euros”.

“Tendo em conta este momento adverso que as empresas atravessam, a Sage vem reforçar o seu compromisso de as acompanhar na sua jornada de transformação e, assim, lança esta semana um Plano de Ajuda dedicado às PME, cujo objetivo é permitir a reativação dos seus negócios, através das ferramentas de gestão e do conhecimento legal e fiscal que esta fase de recuperação exige”, indica a empresa.

Assim, a Sage disponibilizará condições de subscrição das soluções de faturação com descontos e ainda ações de formação gratuita. Conforme indica a empresa, o plano inclui o acesso a subscrições com “desconto de 50% nos primeiros dois anos de contrato e 30% no terceiro”. A empresa aponta que esta opção é válida para novos clientes e também para os clientes que, devido à pandemia, tenham cancelado as licenças existentes e pretendam agora a reativação.

Em relação à formação, é indicada a disponibilização de sessões de webinars gratuitos dedicados a vários temas: alterações legais, programas de incentivo à economia ou estratégias para maximizar os recursos das empresas.

“Há 40 anos que a Sage prepara as empresas e os profissionais para a digitalização. Neste momento, e mais do que nunca, tal como revelam os números do inquérito que realizámos, as PME portuguesas precisam de apoio e nós queremos ser o Parceiro em quem confiam para recuperar desta crise. Elas formam a quase totalidade do nosso tecido empresarial; se pararem, o país para e não podemos permitir que tal aconteça”, comenta Josep María Raventós, Country Manager da Sage Portugal.

“O Plano de Ajuda que agora lançamos baseia-se muito na aceleração dos processos de digitalização das empresas, completamente fundamentais para que possam vingar neste mundo em que agora vivemos. Também não poderíamos deixar de apostar na formação, já que as alterações recentes são muitas e as dúvidas das empresas também”.

O inquérito feito pela Sage aponta que 47% das PME portuguesas perdeu mais de metade do volume de negócios desde o início da pandemia de covid-19. Os inquiridos revelaram ainda que 36% das empresas não consegue estimar um prazo para a respetiva recuperação económica.