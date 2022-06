Sagres com novo filme publicitário convida a viver um verão "sem cerimónias"

Sagres convida a brindar ao verão © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 28 Junho, 2022 • 18:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Vem daí, o verão é um convite para estares à vontade. À vontade, como nós" é o mote do novo fllme da campanha de comunicação da cerveja Sagres que procura dar as boas-vindas à chegada oficial de calor e convidar os portugueses a viverem a vida "sem cerimónias".

Em comunicado, a Central de Cervejas explica que a nova campanha de comunicação da Sagres, assim como o mais recente filme, tem como principal protagonista a garrafa retornável, "a forma mais fácil de celebrar e brindar a novos momentos, já que é uma garrafa que Vai & Vem". Só é preciso colocar de volta na grade para depois voltar cheia de novo, promovendo assim o consumo consciente e a circularidade, sublinha.

Esta é uma campanha multimeios, na televisão, no digital e em outdoors, vai para o ar a 1 de julho e vai-se manter até setembro.

"Dando seguimento à estratégia da cerveja Sagres, uma cerveja para todos, que convida a levar a vida sem cerimónias, pretendemos através deste novo filme da campanha de marca estar presente na vida dos portugueses numa altura por excelência tão portuguesa e tão nossa. Queremos celebrar e brindar com todos desafiando a aproveitar a simplicidade dos momentos ao máximo com a cerveja Sagres, que combina na perfeição com tardes de verão, festas até de dia e momentos de convívio entre amigos. Este é um convite para estar à vontade. À vontade, como nós", sublinha, em comunicado, a responsável de marca, Catarina Ferraz.