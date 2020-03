Sagres vai fechar produção por causa do Covid-19? É falso, assegura a empresa

A dona da Sagres “desmente categoricamente” que a empresa vai fechar a produção da cerveja por causa do surto de Covid-19. “Desmentimos categoricamente. É falso. A produção e distribuição da Sagres continuam”, assegura Nuno Pinto de Magalhães, director de Comunicação e Relações Institucionais da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, ao Dinheiro Vivo.

Uma mensagem dando conta do encerramento da produção da Sagres andou a circular por grupos no WhatsApp e no Twitter. “Informa-se que a 13 de março do ano corrente os serviços de produção da bebida Sagres estarão encerrados por tempo indeterminado devido a planos de contingência do Corona Vírus. Para mais informações, contacte o seu gestor comercial”, podia ler-se na mensagem.

“É falso”, garante Nuno Pinto Magalhães.

Produção em Vialonga mantém-se, bem como a distribuição da cerveja, não estando o seu encerramento previsto no plano de contingência da companhia.

“A produção e distribuição estão em marcha. O plano de contingência que tudo o que seja visita externas existentes aos locais de produção deixem de existir. Todos os colaboradores, em todos os sites de produção e distribuição, é-lhes medida diariamente a temperatura”, descreve Nuno Pinto Magalhães.

Pessoas externas à empresa que tenham de ir à companhia é-lhes medida a temperatura, sendo ainda pedido que assinem um termo de responsabilidade, sobretudo, se viajaram nos últimos 14 dias para países focos de infecção como China, Itália, Coreia do Sul e Irão.

Foram ainda implementados procedimentos de higienização, como gel desinfectante, salas de isolamento, para casos suspeitos, entre outras medidas.