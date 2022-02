Sahraouiya 2022: Intelcia põe 14 mulheres à prova no deserto do Sahara

© DR

O desafio feminino e focado na solidariedade e inclusão está de volta e vai contar com a Intelcia como parceira principal. No Sahraouiya 2022, a multinacional de Customer Relationship Management, IT Solutions, Business Process Outsourcing e Digital Services que já conta com mais de 35 mil colaboradores em 16 países, vai pôr à prova 14 mulheres.

Após uma primeira participação em 2021, a Intelcia, parceiro principal da edição de 2022 do Sahraouiya Raid, está representada neste ano por sete duplas de atletas das diferentes regiões em que o grupo está presente no mundo. As 14 participantes são provenientes de países como Portugal (onde o grupo já conta com 6 mil colaboradores), Marrocos, Camarões, França, Madagáscar, Espanha e Colômbia.

Para participar neste evento, as 35 duplas da Intelcia que se candidataram, foram submetidas a um rigoso processo de selecção, uma vez que "para além da capacidade física, que é uma das principais condições para participar, a superação, perseverança, generosidade, empenho, espírito de equipa e interesse pela causa ambiental são também critérios de selecção determinantes", explica a empresa.

A revelar o cunho de solidariedade, cada equipa apoia uma associação de carácter social no seu país - no caso de Portugal, a APCV - Associação de Paralisia Cerebral de Viseu, que ajuda jovens com paralisia cerebral a adaptarem-se à vida quotidiana -, que disputarão o prémio final em jogo. São cinco dias de provas, que se realizam de 26 de fevereiro a 5 de março, em Dakhla, em Marrocos.

"Os valores essenciais de solidariedade, diversidade e inclusão através do desporto são exatamente aqueles que estão ancorados no ADN do nosso grupo", diz Carla Marques. "Daí a importante participação da Intelcia este ano através do patrocínio de sete equipas. Enquadrado igualmente na nossa estratégia de RSE, completa as várias acções que o Grupo leva a cabo durante o ano", conclui a country manager da Intelcia Portugal.

Para melhor preparar as suas participantes para os vários desafios, a Intelcia colocou em prática um sistema de treino acompanhado. "Todas elas beneficiaram de um treino personalizado com um plano diário das várias provas do evento, nomeadamente a corrida, a canoagem e a bicicleta de montanha", explica ainda a companhia.

Os cinco pilares da RSE da Intelcia - Solidariedade com a comunidade, Eco-responsabilidade, Ética e transparência, Desenvolvimento e bem-estar dos colaboradores e Inclusão social e territorial através do emprego, correspondem em todos os sentidos aos valores do Sahraouiya Raid, "uma verdadeira aventura humana que, nos seus oito anos de existência, conseguiu criar uma verdadeira comunidade de solidariedade, com as mulheres e para as mulheres".