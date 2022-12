Sai o Banco CTT e entra o Bankinter na gestão do crédito ao consumo da Sonae

Sede do grupo Sonae, na Maia © DR

Dinheiro Vivo 20 Dezembro, 2022 • 18:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Universo, empresa de serviços financeiros do grupo Sonae, celebrou um acordo para a crianção de uma "joint-venture" com o Bankinter Consumer Finance em Portugal para o crédito ao consumo, anunciou em comunicado a empresa liderada por Cláudia Azevedo.

A parceria foi anunciada esta terça-feira depois do anúncio de que a Sonae irá terminar o atual acordo na área dos serviços financeiros a 31 de dezembro de 2023 com o Banco CTT, passando o Universo a ter uma opção de compra da carteira de crédito existente nesta instituição bancária. Assim sendo, o Universo mantém-se como único ponto de contacto com o cliente, além de emitente e concedente de crédito.

O acordo com a Universo estabelece os principais termos para a "criação de um operador líder em crédito ao consumo em Portugal, que terá como acionistas a Sonae e o Bankinter Consumer Finance, ambos com 50% do capital", lê-se no comunicado. "As partes vão continuar a trabalhar na conclusão da transação, a qual incluirá uma due diligence bilateral, a negociação de contratos vinculativos e as necessárias aprovações regulatórias".

A Sonae avança que o Universo conta com mais de 1 milhão de clientes e uma carteira de crédito de aproximadamente 400 milhões de euros.

Ao longo dos últimos anos, o Universo tem vindo a afirmar-se como um operador de referência no mercado português de serviços financeiros, alavancando a vertente digital e contribuindo para reforçar o desempenho dos negócios do grupo e do seu ecossistema de parceiros. O princípio de acordo agora firmado com o Bankinter tem a ambição de alavancar este trajeto de sucesso para constituir um operador líder no crédito ao consumo em Portugal", afirma João Dolores, CFO da Sonae.