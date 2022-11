Saint-Gobain. Vidro com mais baixa pegada carbónica no mundo tem selo francês

© Direitos Reservados

A Saint-Gobain Glass, unidade de negócio do grupo francês dedicada à atividade de vidro para o setor de construção, anunciou esta quarta-feira o lançamento de um novo vidro base - plano, incolor e transparente - com a pegada de carbono mais baixa do mundo.

Oraé foi o desígnio atribuído à invenção, cujas emissões carbónicas de produção estão estimadas em 7kg de CO2 por metro quadrado, "uma redução aproximada de 40% face à produção de vidro base das linhas Saint-Gobain na Europa", refere a multinacional, em comunicado.

Este progresso, explica a empresa que fabrica e comercializa materiais de construção, é "o culminar de um grande esforço de I&D" (Investigação e Desenvolvimento), bem como do trabalho desenvolvido pela equipa industrial e das várias campanhas realizadas ao longo do primeiro semestre, que aliaram a utilização de energia elétrica de fontes renováveis e um elevado teor de vidro reciclado - o chamado casco.

Parte do processo deve-se ainda às "iniciativas de reciclagem implementadas pela Saint-Gobain Glass em toda a Europa, que permitiram aumentar a quantidade declarada como conteúdo reciclado, sem afetar a proporção de casco usado na produção regular", pode ler-se.

O novo vidro base criado pelo grupo francês, que "não compromete o desempenho técnico, a qualidade ou a estética dos seus produtos", será integrado no portefólio de soluções da marca em Portugal. Este é "o primeiro passo para uma ampla oferta de produtos com baixa pegada de carbono", com o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2050, conclui a empresa.

Presente em 75 países, a Saint-Gobain emprega globalmente 166 mil colaboradores, contando com mais de 600 em solo nacional. No país, o grupo totaliza 13 empresas, oito fábricas, dezenas de centros de reparação de vidro automóvel, três centros de distribuição de materiais de construção e ainda um centro de I&D, em Aveiro. No ano passado, a faturação da francesa superou os 44 milhões de euros.